Camper va a fuoco sull’A2, messa in salvo coppia di anziani

Avevano avvertito un forte odore di bruciato i due anziani, marito e moglie, alla guida di un camper in transito lungo l’autostrada A2 e diretti a Bologna. Odore troppo intenso e forte, che li ha fatti accostare pochi attimi prima che il loro mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

È accaduto nella mattinata di oggi nei pressi degli svincoli per Sibari e Frascineto, in direzione nord, e sono stati gli stessi passeggeri a dare l’allarme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, che pur intervenuti tempestivamente non hanno potuto salvare il mezzo dalla completa distruzione.

L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza alcune bombole di gpl, che sarebbero potute esplodere provocando danni ben peggiori. Chiuso l’intero tratto stradale, sul posto sono giunte anche delle squadre dell’Anas per mettere in sicurezza la carreggiata e permettere la ripresa del transito. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.