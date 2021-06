Stati generali della Lega, Saccomanno: “Grande successo”

Esprime “grande soddisfazione” il commissario della Lega Giacomo Francesco Saccomanno, che commenta positivamente l’evento politico svoltosi nella giornata di ieri a Zambrone. Erano presenti infatti oltre 150 dirigenti assieme a diverse centinaia di simpatizzanti, al punto che non tutti hanno potuto assistere direttamente agli interventi all’interno della sala.

Tra questi, il commissario del Carroccio ci tiene a ringraziare il vice segretario nazionale Andrea Crippa, il segretario giovanile nazionale Luca Toccalini, il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli, il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, il sottosegretario degli interni Nicola Molteni, la responsabile delle pari opportunità Laura Ravetto, il responsabile amministrativo Nicola Tufo, il deputato Domenico Furgiuele ed il presidente regionale Nino Spirlì, assieme ovviamente a Matteo Salvini che “con la sua presenza ha voluto dimostrare di quanto ci tenga alla Calabria e di come abbia gradito l’iniziativa, che per la prima volta ha visto tutto il partito assieme per discutere, finalmente, di politica”.