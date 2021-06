Crotone, colpita da ictus dopo il vaccino: cause in corso di accertamento

Non è ancora stato segnalato all’Aifa il caso della quarantaseienne crotonese colpita da un ictus a distanza di pochi giorni dalla somministrazione del vaccino anti covid.

Sono ancora in corso di accertamento le cause del malore, che tuttavia hanno reso necessario un trasferimento d’urgenza presso l’Annunziata di Cosenza, dove la donna è ricoverata in gravi condizioni dopo una delicata operazione chirurgica.

La condizione della paziente è molto seria, viste anche alcune complicazioni nate a seguito dell’intervento. Resta da chiarire se la donna, quarantaseienne crotonese, avesse delle patologie pregresse che possano in qualche modo aver causato l’ictus, e se queste siano state debitamente segnalate. Ignoto, al momento, il vaccino ricevuto dalla paziente.