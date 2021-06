Processo contro la ‘ndrangheta in Veneto, chiesta condanna per 8 imprenditori

Erano finiti a processo con l’accusa di estorsione, minaccia e violenza, operata nei confronti di altri imprenditori che avrebbero tentato di coinvolgere in un giro di riciclaggio di denaro per conto della ‘ndrangheta.

Al termine della requisitoria, il pubblico ministero antimafia di Venezia, Paola Tonini, ha chiesto la condanna per otto imprenditori veneti e calabresi.

Richiesti 18 anni di reclusione per Sergio Bolognino; 13 anni per Antonio Mangone; 8 anni per Stefano Marzano, Antonio Gnesotto e Francesco Agostino; 5 anni e 6 mesi per Luca De Zanetti; 5 anni e 4 mesi per Emanuel Levorata. Assolto, invece, Antonio Carvelli. La sentenza è prevista per il prossimo 6 luglio.