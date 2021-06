Reggio, pacco sospetto alla società di riscossione tributi: intervengono gli artificieri

Mattinata movimentata presso la sede della società Hermes di Reggio Calabria, incaricata della riscossione dei tributi locali. Questa mattina infatti è stato rinvenuto un pacco sospetto di fronte ai cancelli d’ingresso, che ha allarmato i dipendenti visto l’insolito confezionamento: questo infatti era completamente avvolto in del nastro adesivo scuro.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno subito interdetto l’accesso all’area evitanto il passaggio di pedoni, nell’attesa dell’arrivo degli artificieri.

Artificieri che, dopo un controllo del pacchetto, hanno evidenziato che non conteneva materiale esplosivo ma solo inerti di varia natura. Per precauzione si è comunque deciso di farlo esplodere in sicurezza.