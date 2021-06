Crotone, cittadinanza simbolica ai bambini nati da stranieri

Il Comune, sede dell'incontro

“I bambini nati a Crotone, seppur da genitori stranieri, sono figli di questa città. Prevediamo, naturalmente, di estendere nel prossimo futuro anche in considerazione della ripresa dell’anno scolastico, tale concessione anche agli alunni che frequentano le scuole elementari e medie”. È quanto dichiara il sindaco Vincenzo Voce, che ha ripreso l’iniziativa volta a conferire un attestato di cittadinanza simbolica ai piccoli alunni figli di stranieri.

Si tratta, come ricordato dallo stesso ente, di una decisione deliberata dal consiglio comunale nel 2012, ed oggi ripresa dall’amministrazione che ha già contattato i vari dirigenti scolastici, al fine di ottenere i nominativi dei ragazzi interessati. L’idea è quella di consegnare loro l’attestato entro il 15 giugno, per poi strutturare meglio la consegna per il prossimo anno.