Fuscaldo, scontro tra auto e moto: grave il centauro

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare d’urgenza il centauro rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Fuscaldo, precisamente in località Scarcelli. L’uomo, un meccanico del posto, ha riportato gravi fratture a tutti gli arti.

Sul posto il personale medico del 118, che ha prestato prontamente i primi soccorsi, si è reso conto della gravità della condizione del soggetto, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’Annunziata di Cosenza, dove è attualmente sotto stretta osservazione. Giunti sul luogo dell’impatto anche i Carabinieri di Paola, per svolgere gli accertamenti del caso e tentare di comprendere la dinamica del sinistro.