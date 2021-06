Vaccinazioni Covid, in Calabria prolungati gli open day per i maturandi

Vista l’alta affluenza registrata, la Regione Calabria, in concordo con la Protezione Civile e le Asp, ha deciso di prolungare gli open day dedicati alla vaccinazione dei maturandi (QUI), che potranno prenotarsi fino a mercoledì 9 giugno. Una condizione necessaria vista la risposta dei più giovani, che vogliono affrontare gli esami con più tranquillità e predisporsi ad un’estate in maggiore sicurezza.

Chi dovrà sostenere l’esame, che sia un alunno o un docente facente parte delle commissioni d’esame, potrà dunque presentarsi per la vaccinazione senza bisogno di prenotazione: i più giovani dovranno dotarsi di un’autocertificazione firmata dai genitori, ed allegare un documento d’identità.

Da oggi, inoltre, prende il via il ciclo vaccinale degli alunni della terza media, anche loro in attesa di prendere parte all’esame. In tal caso, i giovani studenti dovranno rivolgersi ai pediatri o ai centri vaccinali, e dotarsi sempre di autocertificazione firmata dai genitori.