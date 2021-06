Neuropsichiatria infantile di San Lucido, Di Natale: “Serve chiarezza, tutelare eccellenza”

Graziano Di Natale

“Sostengo le proteste e le giuste rimostranze dei genitori, dei cittadini e di quanti in queste ore si stanno prodigando per salvare il centro di neuropsichiatria infantile di San Lucido che rappresenta, nell’offerta sanitaria territoriale, un punto di riferimento troppo importante nel distretto del Tirreno Cosentino e non solo”. È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Graziano Di Natale, che ha presentato un’apposita interrogazione scritta alla giunta regionale.

“Ho chiesto quali soluzioni ha pensato di adottare per tutelare un territorio che non può essere bistrattato dall'ennesimo spostamento di servizi a danno dei cittadini che usufruiscono di importanti prestazioni sanitarie” riferendosi al presidente facente funzioni Nino Spirlì.

“Il servizio sarebbe stato sospeso procurando non pochi disagi a tantissime famiglie dell'hinterland. La paventata ipotesi del più classico degli spostamenti di prestazioni sanitarie verso altri siti del Tirreno Cosentino, ha giustamente mosso le reazioni di tantissimi genitori disorientati, e dell'amministrazione comunale” continua Di Natale, che ribadisce come tale servizio debba “restare a San Lucido”.

“Alcune scelte, molte volte, appaiono incomprensibili” conclude. “Spero non siano dettate da logiche politiche e di appartenenza. San Lucido merita rispetto alla pari delle famiglie che manifestano il loro malcontento”.