Stefanaconi. Cabina elettrica distrutta a mazzate: è caccia ai responsabili

Un atto vandalico è stato compiuto da ignoti in via Roma a Stefanaconi. Ad essere preso di mira è stato un muretto in cemento e mattoni che avrebbe dovuto fare da base ad una nuova cabina elettrica.

I vandali si sarebbero scagliati con una mazzo contro la costruzione voluta dal Comune in sostituzione di un vecchio armadio.

Ad accorgersi del danno sono stati i titolari della ditta appaltante del lavoro. Dell’accaduto è stato subito informato i Sindaco della cittadina vibonese, Salvatore Solano, e i Carabinieri della Stazione di Filadelfia che hanno avviato la caccia ai responsabili.