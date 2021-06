Carenza acqua a San Giovanni, Sorical: “Nessuna emergenza, bisogna ottimizzare rete idrica”

“A San Giovanni in Fiore non c’è emergenza idrica, occorre solo ottimizzare meglio la gestione della risorsa idrica disponibile, evitando usi impropri”. Lo afferma in una nota la Sorical, rispondendo a quanto dichiarato dalla sindaca del centro florense, Rosaria Succurro, in merito alla mancanza di acqua in alcuni quartieri.

“I tecnici della Sorical sono in costante contatto con l’ufficio tecnico del Comune e con l’assessore comunale competente” viene ancora spiegato. “Nelle interlocuzioni delle ultime settimane è stato fatto presente che i tecnici comunali dovrebbero gestire in modo più efficiente la risorsa idrica che Sorical eroga dallo schema acquedottistico Tassito-Brigante; un acquedotto che alimenta Trepidò e il Comune di Cotronei da un versante, San Giovanni in Fiore e, a cascata, Castelsilano, Cerenzia e Caccuri dall’altro. Complessivamente Sorical eroga a San Giovanni in Fiore Sorical circa 108 litri al secondo a cui aggiungono gli altri acquedotti comunali”.

“Da quanto si è appreso, solo in uno dei due serbatoi principali serviti dallo schema Tassito-Brigante, si verifica un livello basso di riempimento nel fine settimana, non dovuto certo ad una minore erogazione (attualmente oscillante tra i 45 e i 48 l/s). Atteso che non si tratta di quartieri con seconde case o con la presenza di strutture turistiche importanti, è del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad un uso improprio dell’acqua potabile nel week end”.

La stessa società ha poi affermato di voler richiedere “un incontro” presso il Comune, ricordando che l’acqua “non è illimitata”.