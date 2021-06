De Magistris risponde a Salvini: “È un razzista, sua fortuna politica è stata insultare i meridionali”

Luigi De Magistris

Dopo la stoccata lanciata da Matteo Salvini contro Luigi De Magistris, la risposta del diretto interessato non tarda ad arrivare. È tramite i canali social che l’aspirante governatore dichiara che “La Calabria non ha bisogno di Salvini, un razzista che ha fatto la sua fortuna politica insultando i meridionali per poi costruirsi, anche su scandali vari, una fortuna politica”.

Un botta e risposta senza mezzi termini, inasprito dalle affermazioni di Salvini sul sindaco partenpeo. “Da Sindaco di Napoli, pur tra tante difficoltà e problemi, ho portato la città dai rifiuti al primo piano, per colpa anche di persone di cui si circonda, a città prima per crescita culturale e turistica” ricorda ancora De Magistris, che ritiene che la Calabria sia “una Regione che ha bisogno di onestà, competenza, bellezza, dignità e cura, non di propaganda squallida di chi ci ha sempre trattato con disgusto come terroni”.