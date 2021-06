Covid. Lieve aumento nel bolettino: 128 casi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

Lieve aumento dei positivi al coronavirus nell’ultimo bollettino diramato dalla Regione Calabria e dalla Protezione Civile, che porta il bollettino odierno nuovamente a tre cifre. Individuati nelle ultime 24 ore infatti 128 nuovi casi, mentre i decessi salgono, purtroppo, a quota 5.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+57), seguita da quelle di Reggio Calabria (+38), di Catanzaro (+16), di Crotone (+9) e di Vibo Valentia (+8). Sono stati 882.957 i tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 6,36%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.574 (+57), ed i casi attivi sono 6.453. Di questi, 6.377 sono in isolamento, 72 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si reigstrano 15.580 guariti e 541 decessi.

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.709 (+38), mentre i casi attivi sono 942. Di questi: 874 in isolamento, 61 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 21.445 i guariti e 322 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.060 (+16), mentre i casi attivi 1.084. Di questi, 1.046 in isolamento, 35 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 8.837 pazienti e ne sono deceduti 139.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.456 (+9) e gli attivi sono 226. Di questi: 209 si trovano in isolamento e 17 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.136 i guariti e 94 i deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.455 (+8) e gli attivi sono 199. Di questi: 193 si trovano in isolamento e 6 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.166 i pazienti guariti e 90 i deceduti.