Regionali. Salvini in Calabria “gela” Spirlì: candidato lo decide Forza Italia

È arrivato Matteo Salvini in persona a smorzare i toni e le polemiche sul totonomi del prossimo candidato governatore in vista delle Regionali.

Nel corso degli stati generali della Lega, svoltisi a Zambrone, il leader del carroccio ha espresso la nuova linea del partito, parlando apertamente di “una squadra” che dovrà vagliare le decisioni ed i candidati in vista delle votazioni.

“I calabresi ci hanno scelti e ci hanno votato, qui c’è un presidente della Lega e ho l’ambizione che in Calabria la Lega sia il primo partito” dichiara ancora il leader del Carroccio, che si dice “orgoglioso del lavoro che Nino Spirlì, e tutte le donne e gli uomini della Lega, in Comuni e Regioni stanno facendo, perché hanno portato la Calabria fuori dall’emergenza sanitaria in maniera eccezionale”.

Un endorsement che però dovrà essere vagliato dai nuovi alleati: “È chiaro che ne discuteremo assieme agli altri alleati, se facciamo e se propongo la squadra a livello nazionale, squadra deve essere anche a livello locale. Ne parlerò con tutti gli altri e a giorni arriveranno non il nome ma i nomi perché la Calabria non ha bisogno di un Governatore ma ha bisogno di una squadra”.

Lo stesso ha poi ricordaco come “il candidato precedente fosse di Forza Italia”, e come cià vada “tenuto in considerazione”.

Non è mancato tempo per alimentare la polemica contro il centro sinistra, in particolare contro De Magistris: “I calabresi non hanno bisogno di un fallito sindaco di Napoli. Va via da Napoli perché non lo vogliono vedere neanche i napoletani e va in televisione a spiegare ai calabresi come devono stare al Mondo".

"La Calabria non è merce di scambio” ribadisce Salvini, che ha poi dedicato “un pensiero a Jole Santelli, perché se ci sono elezioni anticipate è perché il buon Dio ha deciso che sia così e quindi vedremo di portare avanti e con onore quello che Jole ha iniziato”.