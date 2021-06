Cariati, sbarco all’alba: intercettati migranti su una barca a vela

Sono arrivati nel porto di Cariati alle prime luci dell’alba 56 immigrati di origine iraniana, intercettati poco a largo dalla costa. Si tratta quasi esclusivamente di uomini, per lo più giovanissimi, che hanno viaggiato assieme ad una donna con un bambino.

Ad attenderli sul posto la Polizia di Stato, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza ed i Carabinieri, assieme a personale medico del 118 ed al vicesindaco di Cariati, Ines Scalioti. Necessario l’impiego di un interprete, che però è servito a poco: i migranti si sono rifiutati di parlare, almeno in un primo momento.

Sono adesso in corso le ricerche da parte della Polizia di Stato per identificare eventuali altre imbarcazioni e per tentare di individuare gli scafisti. I migranti sono stati condotti temporaneamente presso il marcato ittico, dove saranno identificati, visitati e “tamponati” per evidenziare possibili positività al covid.