San Giovanni in Fiore, gattini tenuti in condizioni precarie: denunciato

Ennesimo intervento a tutela dal benesse animale quello messo in atto dalla Polizia Provinciale di Cosenza, che nella mattinata di oggi ha posto sotto sequestro un fabbricato fatiscente dove venivano costretti a vivere una quindicina di gatti, in condizioni più che precarie.

Pur avendo gli animali completo accesso ad acqua e cibo, questo si trovavano a vivere costretti in una struttura angusta, con poco spazio a disposizione per ogni felino e priva di lettiere, con conseguente abbandono di deiezioni con forti odori, nocivi per gli stessi animali. Tutti gli animali si presentavano in uno stato nutrizionale appena sufficiente, a testimonianza di uno stato di forte stress dovuto alle cattive condizioni in cui vivevano.

Sul posto, oltre al distaccamento dei polizia di San Giovanni in Fiore, anche i volontari dell’Enpa e personale veterinario dell’Asp di Cosenza, che ha accertato una condizione di salute più grave per quattro mici, al punto da richiedere specifiche cure. Individuato il detentore, è stato denunciato a piede libero per detenzione di animali incompatibili con la loro natura, nonché per aver provocato loro “gravi sofferenze”. Gli animali sono stati affidati ai volontari dell’Enpa, mentre la struttura è stata posta sotto sequestro penale.