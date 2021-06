Castrolibero. Progetto “Diciassette case”: si parte con un tour nel centro storico

Il 12 giugno alle ore 17 partirà un tour nel centro storico di Castrolibero alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato il progetto e lo spettacolo teatrale “Diciassette case“.

L'appuntamento è a piazza Pandosia, la piazza principale della parte antica di Castrolibero. Il tour prevede il passaggio per il corso principale, la sosta per piazza Napoli dove si potranno ammirare le diciassette case realizzate dal comitato napoletano dopo il terremoto del 1905, la piazza con la Torre con l’orologio (costruita nel 1912), la chiesa di Santa Maria della Stella, il Parco Palazzotto e la Chiesa di San Giovanni.

Il centro storico di Castrolibero presenta un incantevole scenario paesaggistico e naturale. Non bisogna dimenticare che dopo l’unità d’Italia, come dicono gli storici riferendosi a delibere del consiglio comunale, il nome “Castrolibero” fu scelto proprio per “l’orizzonte libero che si gode da queste colline”. Le bellezze naturali però vengono arricchite da quelle storiche e archeologiche e che al visitatore suggeriscono storie ancora tutte da scoprire e da raccontare.

Il tour sarà guidato da esperti conoscitori del territorio e sarà effettuato nel rispetto delle normative vigenti sul contenimento della pandemia.

Obbligatorio sarà pertanto il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine. Per prenotarsi è necessario compilare il form disponibile a questo link: https://www.diciassettecase.it/prenota/

Il progetto "Diciassette case" è realizzato col contributo della Regione Calabria (Pac 2014-2020, asse 6, azione 6.7.1, azione 3 tipologia 3.1, annualità 2019) nell’ambito della valorizzazione di eventi storici e personalità rilevanti a livello regionale in ambito culturale e artistico