Nasce in Calabria “Yes I Start Up”, il progetto che trasforma le idee imprenditoriale in realtà

Molto spesso si ha una buona idea imprenditoriale ma non si sa come realizzarla e, soprattutto, da dove iniziare. Per questa ragione nasce “Yes I Start Up Calabria”: progetto promosso dalla Regione Calabria attraverso un accordo istituzionale con l'Ente Nazionale per il Microcredito, finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, in partenariato con Anpal e Invitalia.

L'iniziativa è attiva sul territorio grazie ad una sinergia tra la società Mas Srl di Luca Marino e Alessandro Astorino e lo studio associato commercialistico Scarpino.

“Promuoviamo – affermano Marino e Astorino – un percorso di accompagnamento gratuito finalizzato ad ottenere un finanziamento per la creazione di un'impresa sia in forma individuale che societaria. Il progetto è rivolto a tre target: giovani con un'età inferiore ai 30 anni che non studiano, non lavorano e non sono in formazione; professionisti con un'età inferiore a 35 anni; donne inattive e disoccupati senza limiti di età.”

“Abbiamo creato – spiega il consulente aziendale Andrea Scarpino – una rete di professionisti calabresi a disposizione gratuitamente per aiutare a verificare la sostenibilità economica dell'idea imprenditoriale che si vuole realizzare e per predisporre la richiesta di finanziamento.”

Per le attività commerciali è previsto un finanziamento fino a 50 mila euro a tasso zero senza garanzie e, per tutte le altre attività, fino a 60 mila euro di cui il 50% a fondo perduto.

Possono essere avviate attività in tutti i settori, tranne quelli della produzione agricola e della pesca ma sono ammesse quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.

Per chi frequenta i percorsi Yes I Start Up Calabria, sono previsti fino a 9 punti in più nella valutazione della richiesta di finanziamento. L'iscrizione e la frequenza ai corsi, che verranno svolti in presenza o in FAD, è gratuita.

Per info si può chiamare il numero verde 800 94 19 19 oppure 0961 532121 o inviare una mail – Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .