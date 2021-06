Giornata dell’Ambiente. Jure Sport in strada per ripulire la San Giovanni-Savelli

L'ASD Jure Sport ha vissuto in pieno la Giornata Mondiale dell'Ambiente. La società sportiva Sangiovannese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha infatti organizzato per questo particolare giorno una raccolta di rifiuti abbandonati dal km 0 al km 4 della SP San Giovanni in Fiore-Savelli.

Il percorso, frequentato prevalentemente da praticanti running, walking, ciclismo, ecc è stato ripulito da quintali di rifiuti di ogni sorta: pneumatici fuori uso, parafanghi di automobili, pentolame, stoviglie, bottiglie in vetro e plastica, biancheria, reti in plastica per agricoltura.

I partecipanti si sono detti “indignati difronte a cotanta inciviltà” e pronti a indire nuove giornate di questo tipo allo scopo di rendere migliori e più vivibili le strade del paese.

Grande esempio è stato dato dai bambini e dai ragazzini presenti e propositivi nei confronti di questa significativa iniziativa.

“Da questa giornata si esce un po' sporchi, un po' stanchi, ma consapevoli che se si vuole un mondo più pulito, l'esempio di civiltà deve partire dal genere umano”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

Il presidente della Società protagonista dell'evento ASD JURE Sport, Pasquale Martino, si dice “molto soddisfatto della partecipazione dell'evento (oltre trenta persone presenti),del risultato ottenuto, della collaborazione avuta dai suoi atleti e dall'amministrazione Comunale, quest'ultima presente con mezzi per la raccolta dei rifiuti, ma anche con tanta forza lavoro immediatamente disponibile a "sporcarsi le mani".”

"Proviamo a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato" (cit. Baden Powell) il motto di questa giornata e di quante altre ne verranno organizzate.