Ordinato a Crotone il nuovo vescovo di Reggio-Bova, Morrone si insedierà il 12 giugno

Si è celebrata a Crotone, nella chiesa di Maria Madre della Chiesa, nel popoloso e periferico quartiere Farina, l’ordinazione episcopale di Monsignor Fortunato Morrone che esattamente fra una settimana, ovvero il prossimo 12 di giugno (alle 11 del mattino) farà il suo ingresso alla guida dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

Morrone subentrerà a monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, vescovo emerito, che è stato presente stamani alla cerimonia, presieduta invece da monsignor Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Saverina.

Il nuovo pastore della chiesa reggina - il cui motto sarà “collaboratori della vostra gioia”, dalle lettere dell’Apostolo Paolo - è nato 63 anni fa ad Isola Capo Rizzuto. È stato a lungo parroco nella provincia pitagorica, tra Melissa e San Leonardo di Cutro.

Alla cerimonia, svoltasi senza fedeli nel rispetto delle norme anti-covid, hanno partecipato anche il sindaco del capoluogo dello Stretto, Giuseppe Falcomatà; quello di Crotone, Vincenzo Voce; e la loro collega di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.

Durante la celebrazione in cui è stato ordinato vescovo Morrone ha rivelato ancora la sua forte umanità e modestia dicendosi conscio della responsabilità che lo attende ma che per questo confidi “nella forza del Signore che opera attraverso di noi”, auspicandosi una nuova comunità, quella reggina, come luogo di comunione ma soprattutto in cui “trovare casa, trovarsi a casa”, ha affermato lo stesso vescovo.