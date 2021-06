Quali saranno le squadre protagoniste all’Europeo?

Manca ormai pochissimo al’avvio di Euro 2020, che si terrà in questo 2021 per via eccezionale a causa di motivi che tutti ben conosciamo. Si tratta dell’evento più atteso dell’anno, con grandi squadre in campo e un torneo che ha sempre appassionato foltissime schiere di tifosi.

Secondo i migliori bookmakers 2021, ad EURO 2020 alcune squadre sono nettamente più favorite delle altre per la vittoria finale. Ma quali sono? Vi proponiamo un elenco di quelle che saranno le protagoniste assolute del torneo.

FRANCIA

La Francia è senza dubbio la squadra migliore del torneo. La rosa è davvero fantastica e, soprattutto, tutti i giocatori chiave sono in forma. N'Golo Kanté è stato il migliore nella finale di Champions League e la sua importanza per ogni squadra per cui ha giocato non può essere elogiata in altro modo, senza contare che Paul Pogba gioca meglio quando è al suo fianco.

In attacco Kylian Mbappé ha avuto un buon anno anche se per il PSG non è stato altrettanto, mentre la forma di Antoine Griezmann con il Barcellona è migliorata con il passare della stagione. C'è esperienza, con la vittoria della Coppa del Mondo tre anni fa, e l'unico motivo per cui non sono i favoriti è perché le loro prestazioni complessive sono state irregolari. Ma questa è una squadra che può compattarsi e diventare pericolosissima quando la situazione lo richiede, e con un Karim Benzema che torna in rosa per la prima volta dopo cinque anni, i Bleus hanno ancora più potenza in attacco.

INGHILTERRA

L'Inghilterra ha la migliore rosa di giocatori mai vista negli ultimi anni, in qualsiasi posizione in campo. Si sono scrollati di dosso i rigori dei Mondiali precedenti, dove erano arrivati in semifinale, e forse sono stati un po' sfortunati a non andare oltre.

Da allora, Trent Alexander-Arnold, Jadon Sancho e Phil Foden sono emersi come talenti di livello mondiale per costruire sulle fondamenta che già esistevano. Possiedono un vantaggio: se dovessero raggiungere la finale, dovrebbero giocare solo una partita lontano da Wembley. Sembra in generale che molte cose stiano andando per il verso giusto, e l'Inghilterra potrebbe davvero vincere il suo primo titolo importante dal 1966.

PORTOGALLO

Nessuno, nemmeno Cristiano Ronaldo, si sarebbe aspettato che il Portogallo vincesse Euro 2016, e ancor meno dopo una fase a gironi in cui la squadra è incappata in tre pareggi. Ma in qualche modo ce l'ha fatta, e la cosa incredibile è che la loro squadra ora è nettamente superiore a quella vincitrice del torneo.

Pedro Neto e Joao Felix sono elementi entusiasmanti da aggiungere all'attacco e, dopo anni di difensori fuori dal comune, ora possono contare su campioni del calibro di Ruben Dias e Joao Cancelo, candidati giocatori dell'anno nel superbo Manchester City di Pep Guardiola. Ora sono un'unità più completa e con Ronaldo, anche a questa età, tutto è possibile.

ITALIA

Nonostante l'Italia sia una squadra abbastanza lontana dalle glorie guidate dai fenomeni degli anni '90 e negli anni 2000, il lavoro svolto da Roberto Mancini per ridare solidità a una rosa in decadenza è stato impressionante.

L’Italia non era riuscita a raggiungere la qualificazione per la Coppa del Mondo 2018 in circostanze davvero assurde, ma va dato merito a Mancini per il lavoro che ha svolto per rendere gli Azzurri una squadra nuovamente temibile. Non c'è una stella di spicco – anche se Federico Chiesa potrebbe benissimo muoversi in questa direzione – ma domina il possesso palla, i gol subiti sono davvero pochi e la squadra può godere di una lunga imbattibilità.

A Euro 2012 una squadra altrettanto coesa aveva raggiunto la finale e non sarebbe una sorpresa vedere l'Italia andare avanti nel torneo anche in questo caso.