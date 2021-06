Arvalia Nuoto Lamezia, il mister Mirante: “Crediamo ancora di più nel nostro grande progetto”

“Ho avuto modo di riscontrare una buona crescita tecnica in questa fase rispetto al primo concentramento, e ciò fa ben sperare, perché ci consente di credere con ancora più fiducia in quel progetto del settore pallanuoto che ho intrapreso con l’Arvalia Lamezia in qualità di coach”. Sono le parole del mister Enzo Mirante al termine del secindo concertamento di pallanuoto Under 14, che si è svolto presso la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

“In virtù di questo progetto, l’Arvalia si sta organizzando nel programmare uno stimolante campus di pallanuoto aperto a nuovi ragazzi che vogliano approcciarsi a questo meraviglioso sport e agli atleti che fanno già parte del team lametino” ha dichiarato ancora Mirante, ringraziando l’appoggio fornito dal presidente Simone Bernardini e dal direttore dell’impianto Francesco Marino.