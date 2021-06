Covid. Torna a scendere il bollettino: registrati 76 nuovi contagi e 2 decessi

Drastico calo dei contagi in Calabria, dove l’ultimo bollettino ufficiale diramato dalla Regione e dalla Protezione Civile ci parla di 76 nuovi casi registrati e, purtroppo, 2 vittime. Salgono così a 67.530 i casi totali in regione da inizio pandemia, mentre i soggetti attualmente positivi sono 8.976.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+22), seguita da quelle di Reggio Calabria (+19), di Catanzaro (+16), di Vibo Valentia (+13) e di Crotone (+6). Sono stati 880.943 i tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 3,06%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel osentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.517 (+22), ed i casi attivi sono 6.424. Di questi, 6.341 sono in isolamento, 78 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si reigstrano 15.555 guariti e 538 decessi.

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.671 (+19), mentre i casi attivi sono 963. Di questi: 889 in isolamento, 16 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 21.288 i guariti e 320 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.044 (+16), mentre i casi attivi 1.069. Di questi, 1.031 in isolamento, 35 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 8.836 pazienti e ne sono deceduti 139.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.447 (+13) e gli attivi sono 201. Di questi: 195 si trovano in isolamento e 6 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.156 i pazienti guariti e 90 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati sono 6.447 (+6) e gli attivi sono 293. Di questi: 237 si trovano in isolamento e 20 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.096 i guariti e 94 i deceduti.