Corigliano-Rossano, a processo per aver denunciato ingiustamente due Carabinieri

A distanza di sette anni dall’accaduto, un cittadino di Corigliano-Rossano è stato rinviato a giudizio per aver denunciato ingiustamente due Carabinieri della stazione locale. Lo rendono noto gli avvocati difensori dei militari, Provino e Raffaele Meles.

Era il 2014 quando l’uomo venne condotto in caserna in quanto sorpreso in evidente stato di alterazione. Questo avrebbe rapidamente dato di matto, mettendo in subbuglio il comando ed aggredendo – verbalmente e fisicamente – i militari, che dovettero ricorrere alla forza per bloccarlo.

Dopo questo episodio, l’uomo ha sporto querela nei confronti dei due militari, accusandoli di una serie di reati. Accuse che si sarebbero però rilevate infondate, secondo gli avvocati difensori, al punto che l’Autorità competente ha disposto il rinvio a giudizio per il soggetto.