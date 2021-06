Operazione Spes contra Spem, il plauso del sottosegretario Pucciarelli

“Questa delicata operazione, pianificata sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, è il frutto di un’attività condotta con successo dai carabinieri e conferma l’eccellente professionalità e lo straordinario impegno delle Forze dell’Ordine sempre in prima linea nella battaglia per la legalità”. È quanto dichiara in una nota il sottosegretario alla difesa, Stefania Pucciarelli, commentando l’esito dell’operazione Spes contra Spem portata avanti dai Carabinieri “nei confronti di presunti affiliati alle cosche Zagari -Fazzalari e Avignone”.

“Un’altra bella vittoria dello Stato nei confronti della criminalità organizzata” conclude il sottosegretario, complimentandosi con i militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria.