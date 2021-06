Fugge all’alt e rischia di investire i militari: fermato dopo un rocambolesco inseguimento

Attimi di follia quelli vissuti nella serata di venerdì, quando i Carabinieri di Corigliano Calabro, durante un servizio antidroga, in Piazza Salotto, sono riusciti a fermare, dopo un rocambolesco inseguimento, un 22enne del posto che non si era fermato all’alt dei militari fuggendo con il suo motociclo per le vie dello scalo ausonico.

Tutto è iniziato intorno alle 7 di ieri sera quando la pattuglia ha notato dei movimenti strani da parte di un ragazzo a bordo del suo motorino.

I militari hanno così deciso di fermarlo ed effettuare dei controlli più approfonditi, ma il giovane non si è fermato, rischiando anche di investire uno dei Carabinieri, nel frattempo scesi dall’autovettura di servizio.

Ne così scattato un lungo inseguimento, reso ancor più pericoloso dal traffico consistente lungo le vie dello scalo. Il fuggitivo ha anche effettuato dei sorpassi azzardati, non rispettando la segnaletica stradale, percorrendo strade in contromano e rischiando diverse volte di causare degli incidenti con altre auto.

Dopo diversi chilometri, però, è stato raggiunto e bloccato nei pressi delle zone popolari del “Gallo d’Oro”. Identificato, i militari, insieme ai colleghi di altre gazzelle impiegate nel servizio, hanno effettuato una perquisizione veicolare e personale.

È così che nel borsello a tracolla del 22enne sono stati trovati tre involucri di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, ma senza altri ritrovamenti.

Dagli accertamenti eseguiti, inoltre, è risultato che il giovane fosse senza patente, mai conseguita, e che il motociclo fosse privo dell’assicurazione.

Droga e motorino sono stati sequestrati mentre per il 22enne è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, oltre a salatissime sanzioni pecuniarie di quasi 6 mila euro.