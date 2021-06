Presentata a Reggio l’iniziativa “La solidarietà ha più gusto”

Presentata a Reggio Calabria l'iniziativa “La solidarietà ha più gusto”, promossa da Confesercenti Reggio Calabria e Banco Alimentare Calabria in collaborazione con Conpait Pasticceri d’Italia.

le prime battute sono state del Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio il quale ha rimarcato il valore dell’iniziativa in un periodo problematico per la comunità.

“Abbiamo pensato con gli organismi della Fiepet, la categoria afferente a Confesercenti che riunisce i pubblici esercizi, di fare qualcosa per chi ha più bisogno in questo difficile momento - dichiara Aloisio - coinvolgendo gli operatori della ristorazione, un settore che, pur fortemente danneggiato dalle misure di contenimento della pandemia, ha risposto con entusiasmo aderendo al progetto. Siamo partiti con un primo gruppo di attività, alle quali se ne aggiungeranno altre a breve, così da avere il tempo di “rodare” la macchina organizzativa soprattutto dal punto di vista logistico. Le modalità di adesione sono diverse, alcuni locali conferiranno le rimanenze della giornata, parliamo soprattutto di pizzerie e gastronomie d’asporto, altri invece prepareranno delle pietanze espresse con cadenza mensile o quindicinale. Ritengo doveroso per chiudere - conclude il Presidente Aloisio - citare e ringraziare i locali che hanno voluto partecipare alla prima fase dell’iniziativa che sono tra i più importanti e conosciuti del comprensorio cittadino: L’Accademia, la Bodeguita, il Cafè Noir, Cesare Gelateria, Don Carlos, Hostaria dei Campi, la Mimosa, Malavenda Cafè, il Mamas, l’Officina del Gusto, Pizza Roma, Spaccanapoli e Zio Fedele.”

Ha quindi preso la parola il referente provinciale del Banco Alimentare Giuseppe Bognoni che ha portato il saluto del direttore regionale Giovanni Romeo e ha ringraziato Confesercenti Reggio Calabria per l’impulso dato ad un progetto importante sia dal punto di vista pratico che simbolico. Il Banco Alimentare ha ultimamente visto un incremento di coloro che usufruiscono dei suoi servizi, singoli e famiglie messi a dura prova dalla crisi economica in atto e per tale motivo non può che accogliere in maniera estremamente positiva questo ulteriore contributo che i ristoratori hanno voluto dare alle fasce più deboli della comunità reggina.

È stata poi la volta di Davide De Stefano in rappresentanza di Conpait che ha sottolineato come da Reggio Calabria parte ancora una volta un importante segnale di solidarietà che si espanderà sicuramente anche a livello regionale grazie alla sinergia con le rappresentanze territoriali delle tre associazioni.

Per ultimo il coordinatore della Fiepet Reggio Calabria, Nino Alampi, che ha messo in evidenza come un settore in grandissima difficoltà per le chiusure e le limitazioni dovute dalle misure anti Covid abbia comunque risposto in maniera positiva e con grande cuore ad un’iniziativa che ha l’obiettivo di sostenere coloro che più stanno patendo i grandi disagi dovuti alla situazione economica attuale.