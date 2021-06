Alta l’attenzione della Polizia sul territorio crotonese: 7 denunce in 7 giorni

Ben sette persone sono state denunciate nell’corso della settimana dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano di azione Focus ‘ndrangheta. Altre tre sono state invece segnalate all’Autorità Amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, e sei soggetti sono stati accompagnati in Ufficio per identificazione.

Inoltre, nel corso della stessa attività, sono state identificate 1.131 persone e controllati 54 veicoli. Per 11 automobilisti sono scattate anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sono invece 42 le perquisizioni domiciliari eseguite, a cui segue un solo controllo amministrativo.

Non si sono fermati nemmeno in questi giorni i controlli per garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, proprio in questo contesto, sono state elevate 17 sanzioni ad altrettante persone.

Inoltre, lo scorso 29 maggio, il personale della Squadra Volante ha rinvenuto in una via del centro cittadino un involucro 6,72 gr di marijuana che è stato debitamente sottoposto a sequestro penale.

Due giorni dopo, il personale della locale Divisione PASI- Squadra Amministrativa ha invece notificato un Decreto di sospensione di attività commerciale per 5 giorni - emesso dalla locale Prefettura - a seguito di rapporto relato dalla stessa divisione inerente violazioni su normative anti contagio, nei confronti di un’attività di alimenti e bevande di proprietà di C.A., di 41 anni.