Vaccini. Team mobili operativi tra i Comuni dell’Aspromonte: somministrate le prime 108 dosi

Assicurare la somministrazione dei vaccini anti-Covid anche nelle realtà della provincia caratterizzate da maggiori difficoltà nei collegamenti.

È questo l’obiettivo prefissato nel corso degli incontri periodici svolti in Prefettura per il monitoraggio dell’attività di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, coordinati dal Prefetto Massimo Mariani, con la partecipazione dei primi cittadini rappresentanti delle Associazioni di Comuni delle diverse Aree territoriali, dei Commissari Straordinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale - dott. Gianluigi Scaffidi - e del Grande Ospedale Metropolitano - ing. Iole Fantozzi - e, da ultimo, del Gen. Saverio Pirro, Capo Ufficio Coordinamento Territoriale per la Struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.

Un fine per cui è stato stilato un fitto programma di interventi di prossimità che, come prima tappa, ha avuto ieri i locali del Poliambulatorio del Comune di San Roberto, dove due dei sette team vaccinali mobili del Ministero della Difesa attualmente dislocati sul territorio provinciale , coordinati dal T.C. Medico Gaetano Luigi Nappi, hanno dato inizio all’attività vaccinale a favore di parte della popolazione di alcuni Comuni dell’Aspromonte.

In tutto sono state inoculate 108 prime dosi vaccinali ad over 60; studenti impegnati negli esami di terza media ed in quelli di maturità; care-giver; conviventi over 40 di soggetti fragili; esercenti.

Nei prossimi giorni gli interventi interesseranno anche altri centri dell’Aspromonte, quali Fiumara, Laganadi, Sant’Alessio, Santo Stefano, mentre sono in corso di programmazione gli ulteriori sviluppi dell’iniziativa.