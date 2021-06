Danna sequestrata e picchiata: condannati i fratelli Lo Bianco

Arrivano tre condanne in abbreviato per i fratelli Lo Bianco, ritenuti responsabili del sequestro di persona e relativo pestaggio ai danni di Vanessa Currà, 43enne di Rombiolo.

Nello specifico, una condanna a 3 anni e 8 mesi è stata emessa per Luca Lo Bianco, di 51 anni, compagno della donna. Due anni e 10 mesi sono stati condannati ad Antonio Lo Bianco e 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione invece, per il terzo fratello Salvatore Lo Bianco.

La donna era stata sequestrata, picchiata e rinchiusa in un garage dei fratelli Lo Bianco per due giorni. Qui sarebbe stata brutalmente pestata, legata ad un macchinario per la tosatura delle nocciole, aggredita con calci, pugni e bastonate e poi minacciata di morte con una pistola e lasciata legata per 17 ore. Ad accorgersi di quanto avvenuto e a lanciare l’allarme era stato il figlio che aveva allertato i soccorsi.

I disguidi fra Luca Lo Bianco e Vanessa Currà sarebbero nati dalla contrarietà della famiglia Lo Bianco a far vivere in casa loro i due figli che la donna ha avuto da altre relazioni. La donna è poi finita in un programma di protezione.