Scontro sulla statale 106 a Crotone, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla statale 106 a Crotone. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone. All’arrivo sul posto hanno trovate due vetture coinvolte, una Fiat Bravo guidata da G.C. 40enne di Strongoli e una Fiat 500 guidata da M.F. 26enne residente a Crotone, quest’ultima ferita in maniera più grave, è stata estratta dall’auto e affidata alle cure dei sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture e la zona circostante.

Il traffico veicolare è stato deviato sulla viabilità provinciale. Il personale di Anas il 118 e la Polizia Stradale sono sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.