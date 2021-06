Uomo scomparso a Morano, ritrovato dopo due giorni vicino la sua abitazione

E' stato ritrovato non lontano dalla propria abitazione, in stato confusionale, ma complessivamente in discrete condizioni fisiche Domenico Marrone, il 59enne di Morano Calabro sparito da casa dallo scorso mercoledì 2 giugno.

L'uomo, che era uscito di casa e non era ritornato, era stato visto nei pressi del Castello Normanno giovedì mattina. Al momento della scomparsa indossava una felpa di colore scuro e un jeans.

Nell’ufficio della Polizia municipale si era insediato il centro operativo comunale. “Chiunque abbia notizie o la avvisti – si legge in una nota del Comune – è pregato di segnalarlo immediatamente, recandosi personalmente al comando di Polizia Municipale o telefonando ai numeri d’emergenza 3277382637; 098131285; 3497644011.

Il sindaco Nicolò De Bartolo ringrazia quanti si sono attivati e impegnati nelle ricerche in queste ore.