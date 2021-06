Covid in Calabria: aumento dei nuovi positivi (+186), ma con più tamponi. Quattro decessi

Sono 186 i nuovi postivi in Calabria e quattro i decessi. Un aumento dei casi, dunque, rispetto a ieri quando i casi registrati sono stati 104. (QUI) E con più tamponi, dati che quelli effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 3.032, rispetto ai 1.333 di ieri.

È Cosenza la provincia a registrare più casi con i suoi 82 positivi, seguono Reggio Calabria (+48), Catanzaro (+33), Crotone (+17), Vibo Valentia (+16).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 67.454, mentre i decessi totali sono 1.179. Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 213 pazienti (-11), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 16 persone. In isolamento domiciliare si trovano invece 8.876 (+24).

I guariti sono 57.170 (+169), mentre gli attuali positivi sono in tutto 9.105. I tamponi effettuati e processati sono stati invece

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino dove il totale dei casi è 22.652, ma i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 48. Attualmente i casi attivi sono 1.028, di cui 56 ricoveri a Reggio, 14 a Gioia Tauro (-3); 6 in terapia intensiva; 952 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 21.624, di cui 21.305 guariti (+45) 319 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 82, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 22.495. Attualmente i casi attivi sono 6.468, di cui 55 ricoveri a Cosenza, 13 a Rossano, 7 ad Acri, 1 a Cetraro (-10); 7 in terapia intensiva; 6.380 in isolamento domiciliare (+21). I casi chiusi sono 16.027, di cui 15.490 guariti (+58), 537 deceduti (+4).

Nel Catanzarese, dove le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 10.028 i nuovi positivi sono 33. Attualmente i casi attivi sono 1.066, di cui 24 ricoveri a Catanzaro, 6 in reparto a Lamezia Terme, 6 al Mater Domini (+1); 3 in terapia intensiva; 1.027 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 8.962, di cui 8.823 guariti (+23); 139 deceduti.

Nel Crotonese i casi di oggi sono 17, ma da inizio pandemia le persone che si sono ammalate sono 6.441. Attualmente i casi attivi sono 273, di cui 20 ricoveri in reparto; 253 in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 6.168, di cui 6.074 guariti (+37); 94 deceduti.

Nel Vibonese il totale dei casi è: 5.434, mentre i positivi di oggi sono 16. Attualmente i casi attivi sono 208, di cui 6 ricoveri (+1); 202 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 5.226, di cui 5.136 guariti (+9); 90 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 di persone provenienti da altro stato o regione i casi attivi sono 62 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.