La Guardia Costiera entra in scena alla “Laser Cup 2021” con il nuovo Bravo130

In occasione della regata velica “Laser Cup 2021”, che in corso nelle acque dello stretto da oggi, venerdì 4 giugno, fino a domenica 5 giugno, la Direzione Marittima impiegherà, per la prima volta il nuovo battello veloce Classe Bravo.

Il nuovo Bravo130, destinato principalmente allo svolgimento di operazioni a tutela della sicurezza di bagnanti e diportisti, è lungo 7.30 mt e presenta una strumentazione elettronica tecnologicamente molto avanzata.

Equipaggiato da un caratteristico scafo a "V profonda” realizzato con la tecnica dell'infusione sottovuoto, è dotato di due potenti motori da 115 HP capaci di raggiungere i 35 nodi di velocità, e un sistema di "airbag" per il raddrizzamento rapido in caso di capovolgimento imprevisto.

Concepito per ospitare a bordo un team completo di sommozzatori, è impiegabile per lo svolgimento di diverse tipologie di missioni nella fascia litoranea immediatamente a ridosso della costa a garanzia della sicurezza della navigazione e delle attività balneari.