Regionali Calabria. Ferrara (M5S): “Ritrovare unione”

Invita a ritrovare l’unione l’eurodeputata del Movimento 5 stelle Laura Ferrara. E rivolge questo appello alla sua forza politica e “a tutti i partiti, movimenti, comitati e liberi cittadini che si ispirano a valori progressisti, ambientalisti, europeisti, di equità sociale, di riscatto dalle mafie e dalla mala gestio della Cosa Pubblica”.

Il modo per Ferrara passa dal confronto, dal dialogo e poi dalla sintesi. Per questo chiede “un atto di maturità a tutti coloro abbiano a cuore le sorti della mia, della nostra terra, affinché si arrivi ad offrire ai calabresi la possibilità di essere amministrati da donne e uomini finalmente all’altezza del ruolo che ricoprono. Si arrivi, quindi, alla designazione di un candidato Presidente che sia espressione di impegno civico, trasparenza, correttezza e che sappia tradurre le idee programmatiche in fatti concreti”.