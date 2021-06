Base Sirio Lamezia, Spirlì: “Punto di riferimento per campagna anti-Covid”

È punto di riferimento per la campagna vaccinale la Base Sirio di Lamezia Terme. È quanto ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, durante la visita della sottosegretaria di Stato alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nella caserma del Secondo reggimento aviazione esercito “Sirio”, a Lamezia Terme.

“La continua collaborazione con il ministero della Difesa – ha aggiunto Spirlì – ci tranquillizza e ci rende più sereni, perché sappiamo che, con questi grandi amici al fianco, la Regione Calabria continuerà a risalire quella china in cui, purtroppo, l’hanno accompagnata la malapolitica, la connivenza dei rappresentanti della società civile e le devianze delle società segrete. Oggi – ha detto ancora il presidente –, la Calabria è ottimista, sta crescendo perché vuole liberarsi di tutti questi cattivi compagni. È una regione fresca, agile, nuova, giovane e, soprattutto, legale, leale, libera”.

“Vorrei ringraziare – ha dichiarato la sottosegretaria Pucciarelli – tutti gli uomini dell’Esercito che, fin dall’inizio, sono stati impegnati nella vaccinazione e nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Queste persone hanno dato un supporto concreto a tutta la cittadinanza, in un periodo come quello dell’emergenza Covid. Sono riusciti, in ogni contesto, a essere di aiuto alla popolazione, con grande spirito di sacrificio. La caserma “Sirio” è una realtà d’eccellenza di questa splendida regione che è la Calabria”.

“Nel corso degli anni questo Reggimento ha preso parte a importanti operazioni ed esercitazioni, sia in ambito nazionale che internazionale, e ha concorso alla salvaguardia della vita umana intervenendo con numerose missioni di volo anche a supporto del Dipartimento della Protezione Civile. Un impegno – ha proseguito Pucciarelli - che avete assicurato anche nel corso di questa emergenza sanitaria che ha visto le vostre unità di volo impegnate nelle attività di ricezione, stoccaggio e distribuzione alla Protezione Civile Regionale dei dispositivi di protezione individuale. Attività importanti che si sono aggiunte alla realizzazione del Drive Through Difesa di Catanzaro Sala e del Drive Through di Lamezia Terme, tuttora attivi e funzionanti ininterrottamente da circa 7 mesi grazie proprio al personale del 2° Reggimento”.