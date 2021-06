Nesci: Lacquaniti, “esempio di impegno civile e culturale per i nostri giovani”

“Quest’oggi ho partecipato alla cerimonia di premiazione del Concorso scolastico in onore di Vincenzo Lacquaniti, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Piria” di Rosarno” riferisce la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci.

“In occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte del nostro illustre conterraneo, è stato per me un grande onore e privilegio omaggiarne la memoria”, continua la Sottosegretaria, che aggiunge: “Come ho avuto occasione di ricordare alla cerimonia, la figura di Lacquaniti si pone come un chiaro esempio di impegno civile e culturale, in particolare per i nostri giovani”.

Per la Sottosegretaria, infatti, “La ripartenza del Sud e dell’Italia intera sarà possibile solo attraverso una partecipazione attiva dei giovani, i quali hanno dimostrato, più di chiunque altro, sensibilità e lungimiranza per quelle tematiche che inevitabilmente condizioneranno e plasmeranno il nostro futuro – penso ad esempio alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale – e che andranno pertanto debitamente affrontate, nella consapevolezza che alle grandi sfide si accompagnano sempre grandi opportunità: basta saperle individuare e governare” conclude l’On. Nesci Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale.