Stati generali della Lega. Salvini sarà a Zambrone: “la Calabria merita di correre”

Il leader della Lega Matteo Salvini domenica prossima sarà in Calabria, precisamente a Zambrone, per concludere gli Stati generali del partito, avviati oggi, 4 giugno 2021, e per i quali è prevista una massiccia partecipazione dei dirigenti provenienti da tutta la regione nell’arco di tre giornate.

La “sorprendente” conferma è stata data dallo stesso Salvini nella serata di ieri nel corso della trasmissione “Otto e Mezzo”, il programma condotto a Lilli Gruber su La 7.

Per il leader del Carroccio, la Calabria “è una regione che merita di correre”.

La tre giorni è stata organizzata dal commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno e dal referente della Provincia di Vibo Valentia Michele Pagano ed è previsto l’incontro dei dirigenti per discutere della crescita del partito e delle persone che stanno ricoprendo ruoli dirigenziali.

Nessuno si sarebbe però aspettato l’arrivo di Salvini a Zambrone che ieri ha “spizzato” dichiarando: “Essendo io domenica a Vibo Valentia è difficile che riesca ad arrivare in Ungheria per incontrare Putin. Sarò in Calabria agli Stati generali”.