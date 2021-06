Guardia Piemontese. Alloggi popolari assegnati illecitamente, due indagati

Polizia e Carabinieri hanno fatto scattare stamani un’operazione congiunta a Guardia Piemontese, comune della fascia tirrenica in provincia di Cosenza.

Due ordinanze di custodia cautelare sono state così eseguite nei confronti di un dirigente comunale e di una cittadina del posto, mentre sono in corso una serie di perquisizioni.

I provvedimenti cautelari - disposti dal gip del tribunale di Paola, su richiesta della Procura locale - sono stati adottati nell'ambito di un'indagine su una presunta illecita assegnazione di alloggi popolari.

In particolare, per il dirigente comunale è scattata la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per un anno, mentre la donna è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.