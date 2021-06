Weekend di vaccini “liberi” per i maturandi, da lunedì anche agli studenti di terza media

Poter avviarsi ed evidentemente svolgere in piena sicurezza e tranquillità gli imminenti esami scolastici: è questo l’obiettivo primario dell'iniziativa chiamata non a caso “Vaccinarsi: un segno di maturità” che è in programma in Calabria per il prossimo weekend.

Sabato 5 e domenica 6 giugno, dunque, tutti i maturandi e i docenti potranno presentarsi nei vari punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale, senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la propria condizione, firmata dai genitori in caso di minori, e la copia di un documento di identità.

Da lunedì 7 giugno, invece, sarà il turno dei ragazzi della terza media, anch’essi impegnati nelle prove di esame. Quest’ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre.

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per la sanità, dal Protezione Civile, dalla Struttura Commissariale e Difesa e dalla Croce rossa.