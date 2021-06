Cosenza, aggredisce l’ex compagna e minaccia i figli: allontanato stalker violento

Non si sarebbe limitato ad aggredire la sua ex compagna, ma sarebbe arrivato al punto da porre violenza anche contro i due figli minorenni, di appena 10 e 3 anni. È il quadro drammatico emerso dalle indagini della Questura di Cosenza, che hanno portato all’allontamento di un trentacinquenne del posto per maltrattamenti in famiglia e stalking.

In particolare, l’uomo non avrebbe accettato la fine della sua relazione, arrivando al punto di seguire la sua oramai ex compagna per strada ed aggredirla colpendola con un telefono cellulare, sbattuto più volte sulla testa della malcapitata.

Tale evento sarebbe solo uno tra i vari portati avanti dall’uomo, al punto che la sua stessa famiglia ha affermato di aver vissuto un vero e proprio calvario, che alternava percosse e minacce. Il personale della sezione Reati contro la persona, reati contro i minori e reati sessuali della Questura di Cosenza, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, ha dunque dato esecuzione alla misura cautelare emessa nei confronti dell’uomo, che non potrà avvicinarsi all’ex compagna né ai luoghi da lei frequentati.