Corigliano-Rossano, aggredì la compagna: emesso divieto di avvicinamento

Si era reso necessario l’intervento degli agenti di Polizia per mettere fine alla violenta lite che aveva coinvolto un sessantaduenen del posto e la sua compagna, aggredita prima verbalmente e poi fisicamente. La stessa, rinvenuta in evidente stato di agitazione e con diverse lesioni sul corpo, in particolare al collo ed alle braccia, avrebbe poi denunciato diversi altri episodi del genere.

Una situazione che ha fatto scattare una serie di accertamenti da parte del procuratore e del sostituo procuratore di Castrovillari, che hanno così ricostruito diversi episodi del genere ed emesso una misura cautelare nei confronti del soggetto, notificato questa mattina dagli agenti del commissario di Corigliano-Rossano: questo è costretto all’allontanamento dall’abitazione, nonché al divieto di avvicinamento alla compagna.