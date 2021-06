San Giovanni in Fiore, disboscano area per creare un tracciato: denunciati

Avrebbero realizzato un tracciato di oltre centro metri dopo aver abbattuto numerosi alberi, utilizzando tra l’altro un’autorizzazione dichiarante il falso. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di San Giovanni in Fiore, che intervenuti in località Nunziatella hanno posto sotto sequestro l’intera area.

I lavori, oramai in uno stadio avanzato, sono stati effettuati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed idrogeologico, dove è stato realizzato un sentiero in terra battuta tramite mezzo meccanico. A seguito di accertamenti, è emerso come l’autorizzazione per ottenere i permessi ai lavori riportasse dichiarazioni mendaci, in quanto il terreno boschivo era stato fatto passare come area agricola.

Oltre al sequestro, i militari hanno dunque denunciato il proprietario del terreno ed il tecnico dei lavori, che dovranno rispondere ora di lavori abusivi, deturpamento di bellezze naturali e falso ideologico.