Vertenza Carrefour, Villella (Idm): “Lavoratori disperati nel silenzio delle istituzioni”

“Nessuno può pensare che in Calabria vi siano ancora nicchie di potere per le quali i diritti sono un privilegio per pochi. A nessuno è consentito di calpestare la vita dei lavoratori”. È quanto dichiara in una nota il commissario di Italia del Meridione di Castrolibero, Pasquale Villella, commentando la condizione in cui versano i lavoratori Carrefour, definita come “una vicenda surreale, la quale, probabilmente, meriterebbe le luci della ribalta nazionale al fine di poterne venire a capo”.

“I lavoratori dei punti vendita Carrefour Market, dipendenti attualmente del gruppo Perri di Lamezia, fino a gennaio scorso svolgevano le loro mansioni per la società barese ‘Progettoesse’, subentrata in seguito ad una cessione di ramo d’azienda” ricorda Villella. “Tuttavia, quest’ultima, ha improvvisamente rescisso la cessione di ramo d’azienda. I lavoratori, tornati nel frattempo alle dipendenze del gruppo Perri, hanno dapprima provveduto a svuotare materialmente i punti vendita, come concordato con il datore, dopo di che sono stati mandati a casa in attesa di comunicazioni”.

Si parla dunque di “circa 250 padri e madri di famiglia che sono rimasti senza lavoro, senza retribuzione, senza cassa integrazione e ammortizzatore sociale, nonostante risultino tuttora regolarmente assunti e contrattualizzati” continua l’esponente di Idm, ipotizzando un “doloso tentennamento al fine di condurre i lavoratori ad auto licenziarsi?”.