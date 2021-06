Nuovo ospedale di Vibo, la Cgil: “Preoccupati per ombra del racket”

Enzo Scalese

Parla di una “maledizione del nuovo ospedale” di Vibo Valentia il segretario della Cgil Area Vasta Enzo Scalese, commentando “l’incendio che si è verificato nella tarda serata del 1 giugno nel cantiere del nuovo ospedale”, che è “verosimilmente di natura dolosa”.

“La realizzazione nel nuovo ospedale è fondamentale sia da punto di vista sanitario che da quello del mantenimento del livello occupazionale: basti pensare che anche in quel cantiere incendiato lavorano decine di operai” commenta ancora Scalese, ricordando l’intervento del sindacato nel corso del sequestro del cantiere, avvenuto lo scorso dicembre.

“La qualità del lavoro, la stabilità del lavoro e le tutele per il lavoro sono il campo d’impegno fondamentale per garantire giustizia sociale, e non si può prescindere dal contrasto alle infiltrazioni criminali per andare in questa direzione. Serve una strategia unitaria tra istituzioni e forze sociali, non c’è più tempo da perdere” conclude Scalese.