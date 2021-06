Catanzaro, perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito

Avrebbe perso il controllo del suo veicolo mentre lo stava guidando, urtando un’auto parcheggiata e finendo per ribaltarsi in mezzo alla strada. È quanto accaduto questo pomeriggio lungo Via Argento a Catanzaro, dove una cinquantottenne del posto è rimasta ferita.

La donna, a bordo della sua auto, avrebbe urtato un mezzo parcheggiato per poi finire quasi accappottata. Immediata la richiesta di aiuto, in quanto la stessa non riusciva ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarla dall’abitacolo e ad affidarla alle cure del personale medico del 118, che dopo un primo accertamento hanno condotto la malcapitata in ospedale per accertamenti.

Giunta sul posto anche la Polizia Locale, al fine di accertare le cause del sinistro e per svolgere gli adempimenti del caso.