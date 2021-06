Agricoltura, dalla Regione fondi per un milione agli investimenti non produttivi

Gianluca Gallo

“Un bando di grande rilievo che permetterà agli agricoltori, in forma singola o associata, e ai gestori privati di terreni agricoli, singoli o associati, di realizzare progetti volti alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità vegetale e faunistica, al ripristino e alla valorizzazione di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale, a fornire servizi ecosistemici, anche nell’ottica di aumentare l’attrattività turistica delle aree rurali calabresi”. È quanto afferma in una nota l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, annunciando un nuovo fondo destinato agli investimenti agricoli non produttivi.

“L’intervento, coerente con le strategie dettate dalla Commissione Europea e le linee di indirizzo indicate dallo strumento Next Generation, è finalizzato a sostenere investimenti che non comportino un incremento diretto del reddito dell’impresa, ma che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico” spiega ancora l’assessore, ricordando che l’investimento complessivo è di un milione di euro “salvo ulteriori risorse”.