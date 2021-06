Corigliano-Rossano, ubriaco blocca il traffico e aggredisce i carabinieri. Arrestato

Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, ma anche rifiuto di fornire le proprie generalità. Con queste accuse un 35enne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano.

È successo nel tardo pomeriggio di martedì quando, i militari della Radiomobile sono stati allertati dalla Centrale Operativa per la presenza di un uomo che, da ubriaco, stava danneggiando le auto parcheggiate per strada per poi bloccare il traffico nella centralissima Via Nazionale.

Una gazzella vi ha così trovato il 35enne che sbraitava con le persone, per poi mettersi in mezzo alla strada bloccando le auto. I militari hanno tentato di calmarlo e gli hanno chiesto i documenti di riconoscimento, ma l’uomo si è prima rifiutato, poi ha minacciato i carabinieri e li ha aggrediti.

I militari lo hanno quindi bloccato e ammanettato, portandolo nell’auto di servizio e successivamente in caserma. Anche qui il 35enne ha continuato a minacciare i militari.

Lo stesso è stato identificato grazie a un permesso di soggiorno trovatogli addosso e dalle operazioni di foto-segnalamento.