Incidente mortale sull’autostrada A2, mezzo investe e uccide un operaio

Tragico incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo dove sono in corso i lavori di ammodernamento. All’altezza di Francavilla Angitola un mezzo in transito avrebbe investito un operaio addetto alla manutenzione che è, purtroppo, deceduto.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto, e dell’elisoccorso. Il traffico è stato bloccato. Sul posto luogo presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità regolare e nel più breve tempo possibile.