Incidente mortale sull’autostrada A2, mezzo investe e uccide un operaio. Procura apre fascicolo

Tragico incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo dove sono in corso i lavori di ammodernamento. All’altezza di Francavilla Angitola un mezzo in transito avrebbe investito un operaio addetto alla manutenzione che è, purtroppo, deceduto.

Dalle ricostruzioni sembra che la vittima, Domenico Careri, 59 anni, di Lamezia Terme, stesse uscendo dal bagno chimico per rientrare sul cantiere quando è stato travolto dall’auto che viaggiava sulla corsia Sud.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto, e dell’elisoccorso. Il traffico è stato bloccato. Sul posto luogo presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità regolare e nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo la Procura della Repubblica di Vibo ha deciso di aprire un fascicolo per fare luce sulla vicenda. Si stanno infatti raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire la dinamica del sinistro, su cui stanno indagando gli agenti della Polstrada di Lamezia Terme.

Sul luogo dell’incidente è inoltre arrivato il procuratore di Vibo Camillo Falvo che si stava recando in ufficio insieme alla sua scorta e che ha quindi effettuato il sopralluogo insieme al magistrato di turno, il sostituto procuratore Filomena Aliberti, che sta coordinando le indagini.

(ultimo aggiornamento 13:04)